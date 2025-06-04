Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Klinik am Südring - Die Familienhelfer

Gaga Lady

SAT.1Staffel 4Folge 30
Gaga Lady

Gaga LadyJetzt kostenlos streamen

Klinik am Südring - Die Familienhelfer

Folge 30: Gaga Lady

24 Min.Ab 12

Eine Patientin wird von ihrer Mutter in die Praxis gebracht. Die 19-Jährige ist beim Joggen gestürzt und hat sich einen Bänderanriss geholt und scheinbar auch gehörig den Kopf gestoßen. - Melanie (31) erleidet mit Baby Noah (11 Monate) auf dem Arm in der Gemeinschaftspraxis einen Zitteranfall und kann sich deshalb nicht um ihr Kind kümmern - wie so häufig in den letzten Wochen. Leidet die Mutter etwa an einer schlimmen körperlichen Krankheit?

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Klinik am Südring - Die Familienhelfer
SAT.1
Klinik am Südring - Die Familienhelfer

Klinik am Südring - Die Familienhelfer

Alle 4 Staffeln und Folgen