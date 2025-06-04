Zum Inhalt springenBarrierefrei
Klinik am Südring - Die Familienhelfer

Staffel 4Folge 33
Folge 33: Pubertierchen

23 Min.Ab 12

Die achtjährige Lara leidet unter Symptomen einer Frühpubertät. Doch weder der Kinderarzt noch die Gynäkologin können eine körperliche Ursache dafür finden. Was ist der Auslöser von Laras Symptomen? - Eine 39-jährige Erzieherin kann plötzlich nicht mehr sprechen. Wird der Arzt einen organischen Grund für ihren Stimmverlust finden oder gibt es ein Geheimnis, welches sie nicht über die Lippen bringen kann?

