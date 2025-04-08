Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Klinik am Südring

Der ätzende Mechaniker

SAT.1Staffel 1Folge 102
Der ätzende Mechaniker

Der ätzende MechanikerJetzt kostenlos streamen

Klinik am Südring

Folge 102: Der ätzende Mechaniker

44 Min.Ab 12

Ein Kfz-Meister wird gemeinsam mit seinem Lehrling in die Notaufnahme gebracht. Der Lehrling hat durch einen Unfall seinen Meister mit einer Autobatterie verletzt. - Eine Jugendliche bringt ihren vor Schmerzen schreienden Bruder ins Krankenhaus. Sie ahnt noch nicht, was hinter den seinen Beschwerden steckt und in welcher Gefahr er tatsächlich schwebt! - Eine Frau erfährt, dass die Möglichkeit besteht, dass ihr Kind eine Behinderung haben könnte ...

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Klinik am Südring
SAT.1
Klinik am Südring

Klinik am Südring

Alle 6 Staffeln und Folgen