Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Klinik am Südring

Forever Young

SAT.1Staffel 1Folge 112vom 02.04.2025
Forever Young

Forever YoungJetzt kostenlos streamen

Klinik am Südring

Folge 112: Forever Young

44 Min.Folge vom 02.04.2025Ab 12

Ein Sexunfall bringt einen 48-Jährigen in die Urologie. Der Arzt stellt einen Penisbruch fest. Doch wie konnte es so weit kommen? - Ein Mann wird nach einem Autounfall schwer verletzt in die Notaufnahme gebracht, seine zehnjährige Tochter steht unter Schock. Was war der Auslöser für den Crash? - Eine Frau kommt nach einem Sturz mit einer Platzwunde in die Klinik. Doch auffällig sind vor allem die großflächigen Quaddeln auf der Haut. Eine Allergie?

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Klinik am Südring
SAT.1
Klinik am Südring

Klinik am Südring

Alle 6 Staffeln und Folgen