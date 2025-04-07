Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 1Folge 114vom 07.04.2025
Die Rettungskräfte bringen zwei verunglückte Rollerfahrer in die Notaufnahme. Laut Aussage der Beifahrerin hat der Fahrer während der Fahrt das Bewusstsein verloren und so den Unfall ausgelöst. - Eine junge Frau kommt mit ihrem Säugling in die Klinik, da sie starke Schmerzen in der Brust hat. Als das Baby blutige Mich beim Stillen ausspuckt, verzweifelt die junge Mama total. - Ein Lagerarbeiter kommt auf die Chirurgie, da er unter dubiosen Schmerzen in der Hand leidet.

