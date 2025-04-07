Zum Inhalt springenBarrierefrei
Klinik am Südring

Auf den Zeh gefallen

SAT.1Staffel 1Folge 117vom 07.04.2025
Folge 117: Auf den Zeh gefallen

45 Min.Folge vom 07.04.2025Ab 12

Eine junge Sportlerin hat sich beim Training verletzt. Was zuerst harmlos aussieht, nimmt eine überraschende Wendung. - Ein türkischer Familienvater wird mit Schwächeanfällen stationär aufgenommen. Die Ärzte können keine Ursache feststellen, doch der Zustand des Patienten verschlimmert sich. - Ein Lehrer muss wegen eines komplizierten Bänderrisses operiert werden. Doch der Mann sträubt sich gegen eine Narkose!

SAT.1
