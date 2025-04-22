Wer hat Angst vorm großen MannJetzt kostenlos streamen
Klinik am Südring
Folge 141: Wer hat Angst vorm großen Mann
45 Min.Folge vom 22.04.2025Ab 12
In der Notaufnahme stellt sich eine Patientin einem pöbelnden Mann in den Weg und weist ihn in seine Schranken. Für den Arzt stellt sich die Frage: Ist die Patientin bloß mutig, oder ist ihre fehlende Angst medizinisch begründet? - Eine junge Frau leidet aus unerklärlichen Gründen an Übergewicht. Trotz Einhaltung einer strengen Diät nimmt sie nicht ab. Isst die Patientin doch heimlich? - Ein Mädchen muss wegen eines Beinbruchs operiert werden.
