Klinik am Südring
Folge 155: Die Wurzel allen Übels
44 Min.Ab 12
Eine Grundschullehrerin bricht vor den Augen ihrer Schüler während der Kunst-AG zusammen. Mit Schüttelfrost, Herzrasen und Atemnot kommt sie in die Notaufnahme der Klinik. Was ist die Ursache der Infektion? Die Ärzte suchen fieberhaft. Können sie das Leben der Frau noch retten? Und: Ausgerechnet in den Flitterwochen bekommt ein junger Ehemann plötzlich Probleme mit seiner Erektion. In der Klinik suchen die Ärzte nach der Ursache der ungewöhnlichen erektilen Dysfunktion.
