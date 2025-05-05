Klinik am Südring
Folge 167: Feuer und Flamme
45 Min.Ab 12
Nach dem Brand eines Einfamilienhauses wird der Familienvater zwar nur mit leichten Verbrennungen, aber in mysteriöser Schockstarre eingeliefert. Er war beim Versuch, das Feuer zu löschen, völlig unvermittelt gestürzt und tut seither keinen Mucks mehr. - Eine junge Frau entwickelt auf dem Tauffest ihrer Nichte enorme Unterleibsschmerzen und Ausschlag. Da die Patientin und ihr Freund Nachwuchs planen, untersuchen die Ärzte auch gynäkologisch.
