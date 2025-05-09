Klinik am Südring
Folge 175: Der kleine Autodieb
44 Min.Ab 12
Ein Junge wird verletzt auf einer Landstraße gefunden. Bei der Untersuchung stößt der Arzt auf seltsame Prellmarken am Oberkörper. - Obwohl sie erst vor drei Wochen ein Kind geboren hat, unternimmt eine frischgebackene Mutter eine Wanderung und erleidet einen Schwächeanfall. Warum wehrt sich die Frau so gegen ihr Wochenbett? - Ein Morbus Crohn-Patient liegt nach einer unkomplizierten Entfernung einer Darmfistel auf Station und ist eigentlich auf dem Weg der Besserung.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick