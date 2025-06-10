Klinik am Südring
Folge 196: Fahrerflucht
45 Min.Ab 12
Zwei Patienten kommen mit blutigen Gesichtern in die Notaufnahme. Sie behaupten, von Unbekannten zusammengeschlagen worden zu sein. Doch die Verletzungsmuster weisen eher auf einen Autounfall hin. Was haben die Verletzten zu verbergen? - Eine Frau wird mit einer Schnittwunde in die Notaufnahme gebracht. Doch dem Arzt fallen bei der Patientin noch weitere Symptome auf: Sie hat Ödeme am Körper und ihr Herz schlägt unregelmäßig. Ihr Zustand verschlechtert sich dramatisch ...
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick