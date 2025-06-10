Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Klinik am Südring

Wenn Zwei sich streiten, freut sich keine Dritte

SAT.1Staffel 1Folge 197
Wenn Zwei sich streiten, freut sich keine Dritte

Wenn Zwei sich streiten, freut sich keine DritteJetzt kostenlos streamen

Klinik am Südring

Folge 197: Wenn Zwei sich streiten, freut sich keine Dritte

43 Min.Ab 12

Die gebrochene Hand eines Mannes wird in der Notaufnahme behandelt. Angeblich hat sich der Patient die Verletzung bei einem Fahrradsturz zugezogen. Doch alle Symptome sprechen dagegen. Was hat der Verletzte zu verheimlichen?... - Ein Porsche vor der Notaufnahme: Der Fahrer und sein Kumpel haben zum Teil heftige Brandverletzungen, wollen aber nicht sagen, wie es dazu kam. Was verheimlichen die beiden?

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Klinik am Südring
SAT.1
Klinik am Südring

Klinik am Südring

Alle 6 Staffeln und Folgen