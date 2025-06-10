Zum Inhalt springenBarrierefrei
Klinik am Südring

Staffel 1Folge 202
Folge 202: Bad Hair Day

45 Min.

Der Inhaber eines Lebensmittelladens wird in die Notaufnahme eingeliefert, weil er wegen Schwindelgefühlen von der Leiter gefallen ist. Hat die drohende Insolvenz etwas mit seinem Gefühlsschwankungen zu tun? - Alarm im Krankenhaus: Eine junge Frau kommt torkelnd und fiebernd in die Klinik. Die Spezialisten sind ratlos. Die Lage spitzt sich dramatisch zu, als sie sich übergeben muss. Der Arzt entdeckt einen merkwürdigen Ausschlag und steht vor einem Rätsel?

