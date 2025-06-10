Klinik am Südring
Folge 206: Deep Blue Fühlinger See
45 Min.Ab 12
Eine Frau erscheint im Taucheranzug in der Notaufnahme und hustet Blut. Was ist ihr Geheimnis? Außerdem: Ein Mann kommt mit heftigen Symptomen in die Notaufnahme. Die Spezialisten vermuten eine Lebensmittelvergiftung. Doch dann stoßen sie auf eine andere Ursache. Der Besitzer einer Zierpflanzenhandlung kommt mit starkem Fieber ins Krankenhaus. Bald wird klar, dass er an einer lebensgefährlichen Tropenkrankheit leidet.
