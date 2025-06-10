Klinik am Südring
Folge 207: Anders als die Anderen
45 Min.Ab 12
Eine Joggerin klagt über Schmerzen im Knöchel. Hat die übergewichtige Frau es mit ihrem Sportprogramm übertrieben? Auch eine weitere Patientin gibt den Ärzten mit ihrem merkwürdigen Verhalten Rätsel auf. Als die verletzte Frau verschwindet, ist Eile geboten. Außerdem: Ein Dudelsack-Musiker wird behandelt, weil er sich bei einem Sturz eine üble Beule zugezogen hat. Der Arzt wird aber vor allem auf den ernsten Husten des Patienten aufmerksam.
