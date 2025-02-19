Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 1Folge 25vom 19.02.2025
Folge 25: Immer dieser Heißhunger

45 Min.Folge vom 19.02.2025Ab 12

Eine 18-Jährige hat immer wieder Heißhungerattacken und ruiniert dadurch ihre Gesundheit. Kann sie sich einfach nicht kontrollieren, oder steckt eine medizinische Ursache dahinter? - Ein kleiner Junge klagt über Bauchschmerzen und Übelkeit, am Ende landet er auf der Intensivstation. Können die Ärzte herausfinden, was ihm fehlt? - Eine Studentin kommt mit starken Unterleibsschmerzen in die Gynäkologie. Ihr Rücken ist übersät mit Kratzern und Hämatomen. Was ist mit ihr passiert?

