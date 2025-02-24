Klinik am Südring
Folge 33: Nicht so sonnenklar
44 Min.Folge vom 24.02.2025Ab 12
Eine junge Frau kommt mit schweren Verbrennungen in die Notaufnahme. War die 21-Jährige zu lange auf der Sonnenbank? Aber warum zeigt ihr Freund ähnliche Symptome, obwohl er nicht im Sonnenstudio war? - Ein Schüler muss von den Ärzten wegen einer schlimmen Augenverletzung behandelt werden. Wer hat den 16-Jährigen so brutal zugrichtet und wieso trägt er Frauenkleidung? - Und: Ein Mann ist in einen Glastisch gefallen und hat sich zahlreiche Schnittwunden zugezogen.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick