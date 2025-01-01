Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Klinik am Südring

Arbeitsunfall bedroht Familie

SAT.1Staffel 1Folge 34
Arbeitsunfall bedroht Familie

Arbeitsunfall bedroht FamilieJetzt kostenlos streamen

Klinik am Südring

Folge 34: Arbeitsunfall bedroht Familie

45 Min.Ab 12

Ein Mann verunglückt auf dem Dach eines Hauses und stürzt auf den darunterliegenden Balkon. Er spürt seine Beine nicht mehr - droht eine Querschnittslähmung? Kurz darauf taucht sein Sohn in der Klinik auf. Auch er ist verletzt. Gibt es eine Verbindung zwischen den beiden Unfällen? - Nach der Geburt ihres Kindes können die Ärzte die Blutungen der Mutter nicht stoppen und ihr Kreislauf bricht zusammen. Die junge Mutter schwebt plötzlich in Lebensgefahr!

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Klinik am Südring
SAT.1
Klinik am Südring

Klinik am Südring

Alle 6 Staffeln und Folgen