Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Klinik am Südring

Launische Natur

SAT.1Staffel 1Folge 35
Launische Natur

Launische NaturJetzt kostenlos streamen

Klinik am Südring

Folge 35: Launische Natur

45 Min.Ab 12

Eine Frau stürzt vom Baum und wird mit einer Oberschenkelverletzung in die Notaufnahme gebracht. Die Lage spitzt sich zu, als die 31-Jährige keine Luft mehr bekommt. - Ein kleiner Junge klagt über schlimme Bauchschmerzen. Die Ärzte stehen vor einem Rätsel, als es dem Kleinen zusehends schlechter geht. - Ein gefährlicher Paintball-Angriff auf eine junge Frau und ihre kleine Nichte sorgt für Aufregung in der Klinik.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Klinik am Südring
SAT.1
Klinik am Südring

Klinik am Südring

Alle 6 Staffeln und Folgen