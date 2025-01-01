Zum Inhalt springenBarrierefrei
Klinik am Südring

Nichts wie raus damit

SAT.1Staffel 1Folge 36
Folge 36: Nichts wie raus damit

45 Min.Ab 12

Ein Schüler wird mit Atemnot in die Klinik eingeliefert, offensichtlich steckt etwas in seinem Hals. - Nach einer anstrengenden Geburt freut sich eine junge Mutter auf die Zeit mit ihrem kleinen Sohn. Doch die Freude wird getrübt, denn ein schwerer Herzfehler bedroht das Leben des Neugeborenen. - Auf der Chirurgie muss ein Patient an der Hand operiert werden. Doch plötzlich verschlechtert sich sein Zustand rapide.

SAT.1
