Klinik am Südring

Süßes Früchtchen

SAT.1Staffel 1Folge 39vom 25.02.2025
Süßes Früchtchen

Süßes FrüchtchenJetzt kostenlos streamen

Klinik am Südring

Folge 39: Süßes Früchtchen

45 Min.Folge vom 25.02.2025Ab 12

Wenn zu gesund ungesund wird: Eine gut gemeinte Ernährungsumstellung hat dramatische Folgen. - Ein Unfall auf einem Kopierer, der viele Schnittwunden und Fragen mit sich bringt. Hat ein schreiender Fahrradfahrer etwas mit dem Unglück zu tun? - Der kleine Ben dachte, er kann fliegen - nun muss er sofort operiert werden! Doch eine schwere Erkrankung steht dem Eingriff im Weg.

Klinik am Südring
SAT.1
Klinik am Südring

Klinik am Südring

