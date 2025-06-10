Klinik am Südring
Folge 40: Gefährlicher Splitter
44 Min.Ab 12
Ein Mann krampft so stark, dass er nicht mehr aus dem Auto steigen kann. Die Ursache ist überraschend alltäglich. - Ein junger Mann wurde mit hohem Fieber und geschwollenen Lymphknoten auf die Station aufgenommen. Über Nacht ist seine Ohrspeicheldrüse geschwollen. Was steckt dahinter? - Eine Frau stürzt beim Gardinenaufhängen und wird mit einer schweren Rückenprellung auf die Chirurgie eingewiesen. Plötzlich kann sie ihre Beine nicht mehr bewegen.
