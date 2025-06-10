Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Klinik am Südring

Zahnfee

SAT.1Staffel 1Folge 41
Zahnfee

ZahnfeeJetzt kostenlos streamen

Klinik am Südring

Folge 41: Zahnfee

44 Min.Ab 12

Ein Mann glaubt den Aufsatz seiner elektrischen Zahnbürste verschluckt zu haben, doch das Teil lässt sich einfach nicht finden. Was verursacht also seine Schmerzen im Hals? - Ein Schüler wird eingeliefert, da er sich im Sportunterricht den Arm verletzt hat. Die Ärzte stellen fest, dass der Junge nicht nur einen gebrochenen Arm hat, sondern auch an einer anderen Krankheit leidet. Was hat der Junge, und inwiefern hängt dies mit seinem Unfall zusammen?

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Klinik am Südring
SAT.1
Klinik am Südring

Klinik am Südring

Alle 6 Staffeln und Folgen