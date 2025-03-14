Zum Inhalt springenBarrierefrei
Klinik am Südring

Lloret mit Folgen

SAT.1Staffel 1Folge 56
Lloret mit Folgen

Klinik am Südring

Folge 56: Lloret mit Folgen

45 Min.Ab 12

Eine 17-Jährige ist am Flughafen gestürzt und wird mit dem RTW in die Klinik gebracht. Sie war im Spanien-Urlaub und hat hohes Fieber und Muskelschmerzen. Ist eine Tropenkrankheit schuld an ihrem Zustand? - Eine Schwangere leidet an übermäßiger Schwangerschaftsübelkeit und ist stark dehydriert. Können die Ärzte die Ursache herausfinden und ihr Leben und das Leben ihres Kindes retten?

Klinik am Südring

