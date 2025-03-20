Zum Inhalt springenBarrierefrei
Klinik am Südring

Abgeflogen

Staffel 1Folge 57
Abgeflogen

Klinik am Südring

Folge 57: Abgeflogen

45 Min.Ab 12

Das Ärzte-Team kämpft um das Leben einer Frau, die scheinbar einen Hitzschlag erlitten hat. Doch während der Untersuchung fällt dem Arzt eine kleine blutende Wunde in der Herzgegend auf. Wurde die Frau Opfer eines Verbrechens? - Eine mobile Krankenpflegerin besucht nach ihrer Arbeit eine liebgewonnene Pflegepatientin. Doch aus der Krankenbesucherin wird plötzlich eine Patientin. Sie erleidet einen Kreislaufkollaps und klagt über heftige krampfartige Bauchschmerzen.

SAT.1
