Klinik am Südring
Folge 62: Jetzt knallt's
44 Min.Ab 12
Ein kleiner Junge wird nach einem Autounfall mit schlimm aussehenden Verletzungen in die Notaufnahme eingeliefert. Als er Gleichgewichtsstörungen und Hörprobleme bekommt, müssen die Ärzte ergründen, was genau vor dem Unfall passiert ist und was der große Bruder des Jungen damit zu tun hat - Eine frischgebackene Mutter verschwindet kurz nach ihrem Kaiserschnitt von der Station. Kann das Klinikpersonal die Frau aufspüren, bevor ihre Nähte reißen?
