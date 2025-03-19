Zum Inhalt springenBarrierefrei
Klinik am Südring

SAT.1Staffel 1Folge 70vom 19.03.2025
45 Min.Folge vom 19.03.2025Ab 12

Die Notaufnahme hat alle Hände voll zu tun, denn es werden zahlreich Unfallopfer einer Schaumparty eingeliefert. Eigentlich sollte es eine fröhliche Party werden, doch besonders einen 26-Jährigen hat es schlimm erwischt. - Ein Patient liegt nach einer Kniespiegelung in der Klinik am Südring und hat seit Stunden eine schmerzhafte Dauererektion. Als er plötzlich ein Kribbeln im linken Bein spürt und sich nicht auf den Beinen halten kann, muss alles ganz schnell gehen.

