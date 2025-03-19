Klinik am Südring
Folge 70: Geschäumtes Glück
45 Min.Folge vom 19.03.2025Ab 12
Die Notaufnahme hat alle Hände voll zu tun, denn es werden zahlreich Unfallopfer einer Schaumparty eingeliefert. Eigentlich sollte es eine fröhliche Party werden, doch besonders einen 26-Jährigen hat es schlimm erwischt. - Ein Patient liegt nach einer Kniespiegelung in der Klinik am Südring und hat seit Stunden eine schmerzhafte Dauererektion. Als er plötzlich ein Kribbeln im linken Bein spürt und sich nicht auf den Beinen halten kann, muss alles ganz schnell gehen.
