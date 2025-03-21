Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 1Folge 71vom 21.03.2025
44 Min.Folge vom 21.03.2025Ab 12

Einem 28-Jährigen geht es nach einer Routine-OP plötzlich immer schlechter, doch seine Symptome passen nicht zum Krankheitsbild. Die Ärzte rätseln: Was löst nur die Beschwerden aus? - Eine Schülerin wird bewusstlos und mit schweren Verletzungen durch alten Stacheldraht in die Notaufnahme gebracht. Als sie endlich zu Bewusstsein kommt, wird klar, dass sie nicht das einzige Opfer ist und eigentlich nur ihre Schwester retten wollte, die noch als vermisst gilt.

