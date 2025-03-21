Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Klinik am Südring

Volleyball fatal

SAT.1Staffel 1Folge 82vom 21.03.2025
Volleyball fatal

Volleyball fatalJetzt kostenlos streamen

Klinik am Südring

Folge 82: Volleyball fatal

44 Min.Folge vom 21.03.2025Ab 12

Zwei Jungs kommen vom Badesee, weil sich einer die Füße aufgerissen hat. Noch ahnen die Ärzte nicht, dass der vermeintlich Unverletzte in Lebensgefahr schwebt! - Eine Mutter soll nach einer ausgeheilten Darmentzündung entlassen werden, doch plötzlich geht es der Frau wieder schlechter! Alles deutet auf eine Vergiftung hin. - Völlig aufgelöst kommt eine 24-Jährige in die Notaufnahme und sucht nach ihrem Vater! Doch der Rettungswagen war in einen Verkehrsunfall verwickelt.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Klinik am Südring
SAT.1
Klinik am Südring

Klinik am Südring

Alle 6 Staffeln und Folgen