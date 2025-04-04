Klinik am Südring
Folge 97: Gut versteckt
44 Min.Folge vom 04.04.2025Ab 12
Eine junge Frau bringt ihren Vater in die Klinik, da er sich den Daumen in der Autotür eingeklemmt hat. Aber warum will er seinen Schal nicht ablegen, obwohl es so warm ist? - Zwei Schwestern kommen in die Klinik. Eine der beiden ist beim Joggen zusammengebrochen, mit Verdacht auf einen Herzinfarkt. Doch dann bricht auch die andere zusammen. - Ein älterer Mann wird nach einem Autounfall versorgt. Seine Fahrtauglichkeit steht auf der Kippe, was er aber nicht einsehen will.
