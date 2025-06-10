Klinik am Südring
Folge 104: Spiel, Satz, Nasenbein
45 Min.Ab 12
Ein Tennislehrer beschuldigt seine Schülerin, ihm mit dem Schläger absichtlich die Nase gebrochen zu haben. In der Klinik bekommt das Mädchen dann plötzlich Atemprobleme. - Eine überforderte Tagesmutter bringt eines ihrer Schützlinge mit einer blutenden Schnittwunde in die Klinik. Das Mädchen will nicht verraten, wie es zu der Verletzung gekommen ist. - Ein junger Familienvater wird nachts verletzt in die Klinik gebracht. Die Ärzte entdecken rätselhafte Fesselspuren ...
