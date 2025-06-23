Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 2Folge 110vom 23.06.2025
45 Min.Folge vom 23.06.2025Ab 12

Ein Mann kommt mit Atemnot und Striemen im Gesicht in die Notaufnahme. Er zeigt starke Symptome einer Allergie. Und komischerweise sind sowohl er, als auch seine Begleiterin triefend nass. - Bei einem Jungen wird eine Bronchitis diagnostiziert. Doch das Klinik-Team hat Probleme, die Ursache für die Erkrankung zu finden. - Eine Frau kommt wegen eines Schwächeanfalls in die Klinik. Sie hat Schmerzen in der Bauchgegend und die Ärzte stellen eine Blinddarmentzündung fest.

