Klinik am Südring
Folge 112: Hungrig und gelähmt
45 Min.Ab 12
Bei einer Teenagerin soll eine Routineoperation durchgeführt werden, doch ihr Zustand verschlechtert sich plötzlich dramatisch. - Die Ärzte kämpfen um das Leben eines schwerverletzten Motoradfahrers, als plötzlich auch die Freundin des Verletzten zusammenbricht. Besteht ein Zusammenhang? - Obwohl bei seiner Frau Demenz festgestellt wird, will ein Mann keine Hilfe von seiner Tochter annehmen. Diese fürchtet um ihre Eltern, denn auch ihr Vater ist krank.
