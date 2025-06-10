Klinik am Südring
Folge 114: Blitzlicht
44 Min.Ab 12
Ein Mädchen leidet unter einem stark fortgeschrittenen Knieschaden. Womit riskiert die Schülerin ihre Gesundheit? - Ein junger Mann muss sich in der Urologie einer Biopsie der Prostata unterziehen. Während sein Bruder sich große Sorgen macht, scheint der Patient selbst ganz andere Sorgen zu haben. - Ein Schüler rast mit seinem Skateboard in ein Auto und erleidet Verletzungen. Das Team in der Notaufnahme steht vor einem Problem, denn die Wunden hören nicht auf zu bluten.
