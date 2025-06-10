Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Klinik am Südring

Mensch ärger dich nicht

SAT.1Staffel 2Folge 117
Mensch ärger dich nicht

Mensch ärger dich nichtJetzt kostenlos streamen

Klinik am Südring

Folge 117: Mensch ärger dich nicht

44 Min.Ab 12

Ein Elektriker stürzt von der Leiter und wird sofort von seinem Sohn und Azubi in die Notaufnahme gebracht. Der Elektriker behauptet, dass sein Sohn schuld an dem Unfall ist ... - Ein Teenager leidet unter einem abgeschlagenen Allgemeinzustand. Seine Mutter befürchtet, dass die neue Patchwork-Familie den Jungen fertig macht. - Eine junge Frau stürzt bei der Arbeit und bricht sich das Handgelenk. Allerdings machen sich die Ärzte mehr Sorgen um ihren Allgemeinzustand.

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Klinik am Südring
SAT.1
Klinik am Südring

Klinik am Südring

Alle 6 Staffeln und Folgen