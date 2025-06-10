Aus dem Gleichgewicht geratenJetzt kostenlos streamen
Klinik am Südring
Folge 122: Aus dem Gleichgewicht geraten
45 Min.Ab 12
Ein werdender Vater stürzt aufgrund eines Schwindelanfalls vom Dach und spürt seine Beine nicht mehr. Wird er für immer im Rollstuhl sitzen müssen? - Während sich die Ärzte um eine Schwangere kümmern, die keine Kindsbewegungen mehr spürt, wird deren Freundin auch zur Patientin und klagt über Vaginalschmerzen. - Ein kleiner Junge hat sich so kompliziert das Schlüsselbein gebrochen, dass er operiert werden muss. Angeblich ist er vom Baum gefallen.
