In die Flucht geschlagen

SAT.1Staffel 2Folge 124
Folge 124: In die Flucht geschlagen

45 Min.Ab 12

Zwei Schwestern sind auf dem Weg zu einer Party angegriffen worden. Während die Ärzte die Mädchen versorgen, hegt die Mutter der Teenies Zweifel am Überfall. - Eine Frau klagt über Unterleibsschmerzen und Probleme beim Wasserlassen. Zunächst sieht alles nach einer Blasenentzündung aus, doch die Tests sprechen dagegen. - Ein Fliesenleger kommt mit Beinschmerzen in die Klinik. Während der Untersuchung tauchen immer mehr Symptome auf, die die Ärzte vor ein Rätsel stellen.

SAT.1
