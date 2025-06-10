Zum Inhalt springenBarrierefrei
Klinik am Südring

Der letzte Cowboy

SAT.1Staffel 2Folge 126
Der letzte Cowboy

Klinik am Südring

Folge 126: Der letzte Cowboy

45 Min.Ab 12

Ein Cowboy stürzt während einer Show vom Pferd und hat sich an der Schulter verletzt. Doch wie konnte das dem erfahrenen Reiter passieren? - Eine junge Frau leidet nach einem Verkehrsunfall unter den Nachwirkungen ihrer massiven Verletzungen. Nur langsam kommt sie wieder auf die Beine und erleidet immer wieder Rückschläge ... - Eine hochschwangere Frau ist wegen eines Streits mit dem Kindesvater mit der Geburt ihres Kindes überfordert und es kommt zu einem Geburtsstillstand.

