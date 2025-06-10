Klinik am Südring
Folge 126: Der letzte Cowboy
45 Min.Ab 12
Ein Cowboy stürzt während einer Show vom Pferd und hat sich an der Schulter verletzt. Doch wie konnte das dem erfahrenen Reiter passieren? - Eine junge Frau leidet nach einem Verkehrsunfall unter den Nachwirkungen ihrer massiven Verletzungen. Nur langsam kommt sie wieder auf die Beine und erleidet immer wieder Rückschläge ... - Eine hochschwangere Frau ist wegen eines Streits mit dem Kindesvater mit der Geburt ihres Kindes überfordert und es kommt zu einem Geburtsstillstand.
