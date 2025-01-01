Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Klinik am Südring

Durch Mark und Bein

SAT.1Staffel 2Folge 140
Durch Mark und Bein

Durch Mark und BeinJetzt kostenlos streamen

Klinik am Südring

Folge 140: Durch Mark und Bein

45 Min.Ab 12

Eine Frau wird nach einem Unwetter bewusstlos im Park gefunden. Sie wurde vom Blitz getroffen. Hat sie den Blitzschlag ohne schwerwiegende Folgen überlebt? Und: Eine schwangere Frau kommt mit Blutungen und Anzeichen für Wehen in die Gynäkologie. Sind das ungeborene Kind und die Mutter in Gefahr? Außerdem: Ein Paketbote ist gestürzt und hat sich eine schwere Kopfverletzung zugezogen. Da sich sein Zustand weiter verschlechtert, müssen die Ärzte schnell handeln.

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Klinik am Südring
SAT.1
Klinik am Südring

Klinik am Südring

Alle 6 Staffeln und Folgen