Klinik am Südring
Folge 140: Durch Mark und Bein
45 Min.Ab 12
Eine Frau wird nach einem Unwetter bewusstlos im Park gefunden. Sie wurde vom Blitz getroffen. Hat sie den Blitzschlag ohne schwerwiegende Folgen überlebt? Und: Eine schwangere Frau kommt mit Blutungen und Anzeichen für Wehen in die Gynäkologie. Sind das ungeborene Kind und die Mutter in Gefahr? Außerdem: Ein Paketbote ist gestürzt und hat sich eine schwere Kopfverletzung zugezogen. Da sich sein Zustand weiter verschlechtert, müssen die Ärzte schnell handeln.
