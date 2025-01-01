Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Klinik am Südring

Ins Aus geschossen

SAT.1Staffel 2Folge 144
Ins Aus geschossen

Ins Aus geschossenJetzt kostenlos streamen

Klinik am Südring

Folge 144: Ins Aus geschossen

45 Min.Ab 12

Zwei Frauen kommen nach einem harmlosen Sportunfall in die Klinik, eine der beiden sieht sich aber schon bald mit einer unbekannten Krankheit konfrontiert. Und: Wegen Leberschäden muss ein Taxifahrer sein Epilepsiemedikament absetzen. Katastrophal, denn ein erneuter Anfall würde für ihn das Karriereaus bedeuten! Außerdem: Ein Student wird wegen Taubheitsgefühlen untersucht. Haben die Symptome etwas damit zu tun, dass er noch zuhause wohnt?

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Klinik am Südring
SAT.1
Klinik am Südring

Klinik am Südring

Alle 6 Staffeln und Folgen