Klinik am Südring

Eine Geschichte von kalt und heiß

SAT.1Staffel 2Folge 148
45 Min.Ab 12

Eine Buchhalterin wird bewusstlos und mit Erfrierungen in einer Kältekammer gefunden. Wollte die junge Praktikantin sie wirklich ermorden? Und: Ein Bankkaufmann klagt über enorme Rückenschmerzen. Doch die Beschwerden scheinen keine organischen Ursachen zu haben? Außerdem: Ein Junge erleidet eine Mittelgesichtsfraktur, weil er beim Piñata-Schlagen mit dem Schläger getroffen wurde. War ein plötzlicher Schwindelanfall des Kleinen der Grund für das Unglück?

SAT.1
