SAT.1Staffel 2Folge 150vom 09.07.2025
Folge 150: Einer wie der andere

45 Min.Folge vom 09.07.2025Ab 12

Ein Mann ertrinkt fast in einem Badesee und zieht sich bei der Rettung eine Kopfverletzung zu. In der Notaufnahme wirkt der Patient vollkommen verwirrt und verwechselt sogar Angehörige mit anderen Patienten. - Eine junge Kindergärtnerin leidet an starkem Husten und Kurzatmigkeit, die Ärzte befürchten eine Lungenerkrankung. - Ein Mann wird von seinem Vater in die Notaufnahme gebracht, weil er seine Kniekehle an einem Stacheldraht aufgeschlitzt hat und heftig blutet.

SAT.1
