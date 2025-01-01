Zum Inhalt springenBarrierefrei
Klinik am Südring

Verschwendung ist Sünde

SAT.1Staffel 2Folge 162
Verschwendung ist Sünde

Klinik am Südring

Folge 162: Verschwendung ist Sünde

45 Min.Ab 12

Eine Frau wird wegen einer Platzwunde behandelt, nachdem sie sich an einem Müllcontainer gestoßen hat. Erst später zeigt sich, welches Schicksal hinter der Verletzung steckt. Und: Nach einem Unfall wird ein Polizeianwärter in der Klinik behandelt. Bei der Untersuchung stoßen die Ärzte auf eine Erkrankung, die die Karriere des Mannes gefährdet. Außerdem: Auf einer Pyjama-Party stürzt ein Junge die Treppe herunter. Wie kam es zu dem Sturz und warum hat er Panik vor der Narkose?

