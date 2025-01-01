Klinik am Südring
Folge 163: Sturz ins Glück
45 Min.Ab 12
Ein Mann stürzt und verletzt sich am Kopf. Kurz darauf taucht die Ex-Freundin des Patienten auf und weckt dunkle Erinnerungen. Und: Ein Mann wird wegen Kreislaufbeschwerden auf der Inneren untersucht. Ist bloß Stress ursächlich, oder steckt etwas anderes dahinter? Außerdem: Eine hochschwangere Frau wird in die Klinik gebracht. Der Arzt befürchtet, dass das Baby frühzeitig entbunden werden muss. Doch die Frau will ihr Kind auf keinen Fall ohne ihren Mann bekommen.
