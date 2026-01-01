Klinik am Südring
Folge 168: Des Rätsels Lösung
45 Min.Ab 12
Eine Schülerin kommt mit einer Lungenentzündung in die Klinik. Die Ärzte erfahren, dass sie die Schule geschwänzt hat. Doch wo war sie? Und: Ein werdender Vater stürzt wegen Schwindel mit seinem Motorroller. Seine schwangere Frau befürchtet Stress als Auslöser, als bei ihr plötzlich Wehen eintreten. Außerdem: Eine Stewardess ist wegen einer Fußfehlstellung in der Klinik und äußert Magenbeschwerden. Als die Ärzte jedoch die Ursache finden, lehnt sie die Behandlung ab.
