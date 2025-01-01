Klinik am Südring
Folge 178: Rentner re-united
45 Min.Ab 12
Ein Treppensturz hat die Hüftprothese einer älteren Dame beschädigt. Die Art der Beschädigung führt die Ärzte auf die Spur eines erstaunlichen Geheimnisses. Und: Ein Mann wird wegen eines Schwächeanfalls behandelt. Während der Untersuchung kommt unter seinem Anzug ein Putzoverall zum Vorschein. Außerdem: Ein junges Mädchen wird von heftigen Unterleibsschmerzen geplagt. Ihr Bruder vermutet, dass ihr Freund sie mit einer Geschlechtskrankheit angesteckt hat.
