Rentner re-united

SAT.1Staffel 2Folge 178
45 Min.Ab 12

Ein Treppensturz hat die Hüftprothese einer älteren Dame beschädigt. Die Art der Beschädigung führt die Ärzte auf die Spur eines erstaunlichen Geheimnisses. Und: Ein Mann wird wegen eines Schwächeanfalls behandelt. Während der Untersuchung kommt unter seinem Anzug ein Putzoverall zum Vorschein. Außerdem: Ein junges Mädchen wird von heftigen Unterleibsschmerzen geplagt. Ihr Bruder vermutet, dass ihr Freund sie mit einer Geschlechtskrankheit angesteckt hat.

