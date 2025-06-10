Klinik am Südring
Folge 183: Auswärtsspiel
23 Min.Ab 12
Nach einem Übergriff im Fußballstadion wird ein verletzter Fan in die Notaufnahme gebracht. Als die Ärzte die Patientendaten des Verletzten in den Computer eingeben, staunen sie nicht schlecht. Und: Eine ältere Dame liegt nach einem Oberarmbruch auf die Chirurgie. Doch plötzlich wird sie aggressiv und rastet in ihrem Zimmer aus. Was steckt dahinter?
