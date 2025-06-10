Klinik am Südring
Folge 194: Volles Rohr
22 Min.Ab 12
Ein verstopfter Abfluss sorgt für schwere Verätzungen. Wie es zu dem Unfall mit den Reinigungsmitteln kam, und ob der Patientin geholfen werden kann, bleibt abzuwarten. - Ein Mädchen mit Erdnussallergie erleidet einen anaphylaktischen Schock. Die Ärzte stehen vor einem Rätsel. Die Jugendliche weiß um ihre Allergie und auch ihre Mutter achtet darauf, dass das Mädchen keine Erdnüsse isst. Als die Ärzte herausfinden was passiert ist, sind sie sehr überrascht.
