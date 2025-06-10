Zum Inhalt springenBarrierefrei
Klinik am Südring

Romantische Panne

SAT.1Staffel 2Folge 205
23 Min.Ab 12

Ein junger Mann hat sich an seinem besten Stück verletzt und will nicht sagen, wie es dazu gekommen ist. Seine besorgte Freundin, die ihn ins Krankenhaus gebracht hat, hat jedenfalls nichts damit zu tun. Kann sein Geschlechtsteil gerettet werden? Und wie steht es um seine Zeugungsfähigkeit? - Eine 31-jährige Schwangere leidet an übermäßiger Schwangerschaftsübelkeit und ist stark dehydriert. Können die Ärzte die Ursache herausfinden und ihr Leben und das Leben ihres Kindes retten?

