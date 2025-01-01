Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Klinik am Südring

Schrankenstein

SAT.1Staffel 2Folge 23
Schrankenstein

SchrankensteinJetzt kostenlos streamen

Klinik am Südring

Folge 23: Schrankenstein

44 Min.Ab 12

Ein Möbelpacker wird benommen in die Notaufnahme eingeliefert, nachdem ein Schrank auf ihn gefallen ist. Laut einem Arbeitskollegen ist der schwache, neue Mitarbeiter für den Unfall verantwortlich. Der behauptet jedoch, den Schrank nicht losgelassen zu haben. - Eine Frau kommt mit Gelenkschmerzen und Herzrasen in die Klinik. Ist bloß die lange und anstrengende Wandertour für ihre Beschwerden verantwortlich, oder steckt doch etwas anderes dahinter?

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Klinik am Südring
SAT.1
Klinik am Südring

Klinik am Südring

Alle 6 Staffeln und Folgen